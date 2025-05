La società Napoli Basket, da poco ottenuta la certezza matematica di rimanere in serie A anche per il prossimo campionato, starebbe per cambiare proprietà e tra gli acquirenti ci sarebbe anche Shaquille O’Neal. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, l’ex stella di Magic, Lakers e Heat sarebbe tra i soci dell’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, già proprietario del Campobasso nel calcio, che starebbe per acquisire il 66% delle quote societarie

La notizia è ancora tutta da confermare, ma stando a quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Il Mattino’ a Napolisarebbe in arrivo una leggenda della NBA, anche se non sul campo. La società Napoli Basket, che da poco ha ottenuto la salvezza in Legabasket, starebbe infatti per passare di mano e tra i soci del nuovo proprietario Matt Rizzetta, già presidente del Campobasso nel calcio, ci sarebbe Shaquille O’Neal. L’ex Lakers e Heat prenderebbe quindi pare all’operazione che nei prossimi giorni dovrebbe sancire il passaggio del 66% delle quote societarie a Rizzetta tramite la sua holding North Six Group, entrando così di fatto in società nel nuovo Napoli Basket. Per Shaq, inoltre, stando sempre a quanto riportato da ‘Il Mattino’, sarebbe previsto anche un ruolo da testimonial della squadra e della nuova proprietà.