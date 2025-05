Una regular season dominata in lungo e in largo, un primo turno di playoff passato premendo solo per un attimo sull’acceleratore e il favore pressoché unanime di tutti gli esperti e degli appassionati nei pronostici. Era questo il bagaglio che i Thunder si portavano appresso alla vigilia della serie con Denver , che viceversa arrivava da un finale di stagione complicato e caratterizzato dal licenziamento contemporaneo di allenatore e General Manager e da un’autentica battaglia durata sette partite contro i Clippers . Al netto dell’esperienza maggiore dei Nuggets e della presenza tra le loro fila di quello che rimane il miglior giocatore di pallacanestro del pianeta, a Nikola Jokic e compagni erano assegnate ben poche speranze di poter prevalere su quella che sembrava una gioiosa macchina da canestri e vittorie. E invece dopo tre partite la sfida pende proprio dalla parte dei campioni NBA 2023 , bravissimi nello sfruttare a loro favore il finale punto a punto di gara-1 e il supplementare che ha chiuso gara-3 . Ora Oklahoma City , da molti data come finalista quasi scontata in uscita dalla Western Conference , deve tornare alla Ball Arena a quarantotto ore di distanza e provare a rimettersi in carreggiata.

SGA (e Jokic) cercasi

Jokic aveva a dir poco fatto ciò che voleva in gara-1 con una prestazione da 42 punti e 22 rimbalzi, Shai Gilgeous-Alexander si era invece preso gara-2 con una partita quasi perfetta da 34 punti e 11/13 dal campo. In gara-3, però, l’MVP in carica e il suo probabile successore hanno entrambi vissuto una serataccia, lasciando giocoforza Jamal Murray da una parte e Jalen Williams dall’altra a guidare le due squadre. La maggior esperienza del canadese, protagonista con 27 punti e con le giocate decisive nel finale dei regolamentari e nel supplementare, ha regalato a Denver il colpo del 2-1. I Nuggets, quindi, intravedono la possibilità di assestare quello che potrebbe essere un colpo quasi da ko tecnico in gara-4 e per assestarlo appare ovvio come Jokic debba giocoforza tornare protagonista. Per contro i Thunder devono darsi una scossa e uscire dall’indecisione che li ha caratterizzati nei passaggi chiave delle sconfitte di gara-1 e gara-2, impresa che necessita della guida del loro leader e miglior giocatore. L’appuntamento per la diretta è dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.