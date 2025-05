La notizia è quasi appena abbozzata ma basta a far tremare i polsi dei tifosi di Milwaukee: secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Giannis Antetokounmpo sarebbe aperto a esplorare scenari alternativi a quello attuale, per capire se nel lungo periodo la sua permanenza a Milwaukee sia la soluzione migliore per la sua carriera. Non è un addio, certamente, ma dopo tre eliminazioni consecutive al primo turno di playoff ci si chiede se la supestar greca dei Bucks si sia stufato di non poter competere per il titolo nel “prime” della sua carriera. I rappresentanti del giocatore, quindi, Giorgios Panou e Alex Saratsis, sembrerebbero intenzionati a capire che tipo di interesse c’è e da parte di quali squadre attorno al loro giocatore, a partire (ad esempio) dalle voci che volevano i Miami Heat di Pat Riley seriamente intenzionati a portare Antetokounmpo a South Beach. E le parole del giocatore – reduce dalla seconda stagione in fila oltre i 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media con più del 60% al tiro - lasciano sembrano lasciare la porta aperta a chi sogna di metterlo sotto contratto: “Se non riuscissi ad aiutare la mia squadra a vincere un secondo anello, avrei come la sensazione di averli delusi”.