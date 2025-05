OKC vince a Denver e pareggia la serie: è 2-2

Durante l’intervista di rito alla fine del primo quarto, Chet Holmgren ha definito la partita di oggi come “ La cosa più vicina a un back-to-back ai playoff che si possa immaginare ”. Tra la fine di gara-3 al supplementare e l’inizio di gara-4 passano solamente 38 ore e gli effetti sono evidenti sulle due squadre , che nel primo quarto si trascinano da una parte e dall’altra e combinano per appena 25 punti (17-8 in favore di OKC), pareggiando un record negativo nella storia dei playoff NBA. Le percentuali rimangono basse per tutto il primo tempo ma sono i Thunder a toccare il +15 grazie all’apporto della panchina , mentre i Nuggets vengono tenuti in vita solo dall’energia di Christian Braun, andando all’intervallo sotto di 6 lunghezze con la prima tripla a segno di Nikola Jokic dopo 13 errori in fila dall’arco considerando anche lo 0/10 di gara-3. Nella ripresa Denver cambia marcia, ritrova il tiro da tre punti (6 triple a segno) e mette la testa avanti fino anche al +8 , sembrando pronta a prendersi il punto del 3-1 nella serie. Sono le riserve dei Thunder a cambiare l’inerzia del match: Alex Caruso (10 punti e una difesa monumentale), Aaron Wiggins (11 con 3/6 da tre) e Cason Wallace (11 con 3/3 dall’arco) sono i protagonisti del parziale di 11-0 che riporta avanti OKC , apparecchiando la tavola per Shai Gilgeous-Alexander che segna 9 dei suoi 25 punti nel quarto periodo e chiude i conti , nonostante solo Jalen Williams (10 punti ma con 2/13 al tiro) tocchi la doppia cifra tra i suoi compagni di quintetto.

Denver paga la stanchezza, ora tutto in parità

La rotazione cortissima dei Nuggets alla fine paga il conto, arrivando in difficoltà fisica nel finale perdendo di nuovo il tiro da tre punti che era improvvisamente tornato in vita nel terzo quarto. Nikola Jokic si scrolla di dosso un po’ delle difficoltà della precedente gara-3 chiudendo con 27 punti e 13 rimbalzi, ma anche lui tira solo 7/22 contro il tag team Hartenstein-Holmgren-Williams che lo tengono tutto sommato a bada. Jamal Murray si accende solo a sprazzi (17 punti con 5/15 al tiro) e l’energia di Christian Braun (17) e Aaron Gordon (15 con 16 rimbalzi e 6 assist) può compensare solo fino a un certo punto una rotazione che manda a malapena Russell Westbrook a quota 6 con -20 di plus-minus e 2/12 al tiro e un Michael Porter Jr. in difficoltà con una spalla che non funziona e autore solo di 3 punti con 1/7 al tiro. Le percentuali da una parte e dall’altra sono drammatiche alla fine (35.6% dal campo per OKC con 10/41 dall’arco, 31.3% per Denver con 11/45 al tiro pesante) e a fare la differenza sono i liberi, con Denver che ne sbaglia 10 (26/36) e OKC che ne fallisce solo 6 (20/26). Dettagli che contano in una sfida che arriva a gara-5 in perfetta parità e che ci regalerà, come minimo, altre due partite di battaglia.