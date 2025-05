Jayson Tatum ha subito la rottura del tendine d'Achille della gamba destra ed è già stato operato, come confermato dai Boston Celtics. Tatum si era infortunato nel quarto periodo di gara-4 contro New York, nella quale fino a quel momento aveva realizzato 42 punti. Si conclude così la stagione della stella dei campioni in carica, che con ogni probabilità salterà anche interamente la stagione 2025-26

Lo scenario che tutti temevano purtroppo è diventato realtà, ed è il peggiore in assoluto: la stella dei Boston Celtics Jayson Tatum ha subito la rottura del tendine d'Achille della gamba destra e rimarrà fuori a lungo termine. Ad annunciarlo è stata la squadra sui social, che ha aggiunto anche che Tatum è già stato operato: pur non dando specifiche tempistiche di rientro, normalmente per un infortunio di questa gravità servono dagli 8 ai 12 mesi di recupero, perciò con ogni probabilità Tatum non scenderà in campo nella stagione 2025-26.

La dinamica dell'infortunio Tatum si è infortunato nel quarto periodo di gara-4 tra i suoi Celtics e i New York Knicks, dopo che con i suoi 42 punti fino a quel momento aveva tenuto in partita i biancoverdi. Nel tentativo di scattare per fermare OG Anunoby lanciato a canestro, Tatum si è accasciato al suolo senza contatto e si è rigirato per terra tenendosi la gamba destra, facendo subito temere il peggio. Uscito tra gli applausi del Madison Square Garden e dei suoi avversari, Tatum è stato accompagnato in sedia a rotelle in ambulanza, dove ha poi ricevuto la diagnosi che la squadra ha reso pubblica. Approfondimento Tatum resta a terra, Boston ora trema. VIDEO