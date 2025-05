La vigilia di gara-5 tra OKC e Denver è stata più movimentata del solito in casa Nuggets. Come se non fosse già abbastanza difficile dover affrontare un avversario forte come i Thunder, un articolo di ESPN firmato dalla giornalista Ramona Shelburne ha riportato voci di un "acceso diverbio" tra Aaron Gordon e Russell Westbrook dopo gara-2 della serie contro gli LA Clippers, con un giocatore anonimo dei Nuggets che ha definito "immaturo" il comportamento del 37enne Westbrook. Un report che però non è piaciuto per niente a Nina Westbrook, moglie di Russ, che in una storia Instagram se l’è presa sia con ESPN per l’aggettivo "volatile" (cioè esplosivo, pericoloso, facilmente irascibile) che con la giornalista (taggata personalmente) per i contenuti della storia. "Ramona questo è un lavoro sporco. Come hai potuto condividere e diffondere così tante bugie a caso, senza motivo e con tanta convinzione. Stai usando il nome di mio marito per clickbait durante i playoff, il che è ridicolo. Fidati di me, conosco letteralmente tutto quello che succede. Normalmente vi lascio raccontare le vostre stupide bugie in pace, ma stavolta devo dire basta con le bugie".