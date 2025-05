Il premio di MVP , ricevuto direttamente dalle mani del commissioner Adam Silver prima del fischio d’inizio di gara-2 delle finali della Western Conference , è apparso a tutti come l’approdo logico della stagione di Shai Gilgeous-Alexander . Al netto della corsa a due con Nikola Jokic per il premio, infatti, non ci sono mai stati molti dubbi sul fatto che SGA sia stato il miglior giocatore della NBA lungo tutta la regular season . E di certo non ce ne sono mai stati a proposito del fatto che la superstar dei Thunder fosse lui, status ribadito anche una volta iniziati i playoff . Per arrivare al titolo , obbiettivo inevitabile dopo le 68 vittorie mandate a referto in stagione regolare , era però chiaro che alla squadra sarebbe servito un salto di qualità anche da parte di quelle che erano le altre stelle designate. E dopo qualche tentennamento e qualche passaggio a vuoto, sia Chet Holmgren che Jalen Williams sembrano finalmente aver trovato la loro dimensione anche ai playoff . Una ottima notizia per i Thunder e una novità viceversa assai preoccupante per il resto della NBA .

Gara-7 con Denver è stata la svolta?

La vera svolta per Williams e Holmgren è arrivata in gara-7 della serie tiratissima con Denver. Fin lì, infatti, entrambi avevano faticato ad adattarsi alla fisicità e alle complicazioni tattiche portate dalle sfide di playoff, anche se Oklahoma City se l’era cavata pur senza potendo contare su grandi prestazioni da parte loro. Nella gara decisiva contro i Nuggets, però, Holmgren ha chiuso in doppia doppia con 13 punti e 11 rimbalzi, mentre Williams ha mandato a referto 24 punti con 10/17 dal campo. E se in gara-1 della serie con Minnesota non è stato necessario alzare il livello perché i Timberwolves sono crollati nel secondo tempo, in gara-2 le due stelle in rampa di lancio di OKC sono tornate a ribadire di aver superato le difficoltà incontrate in precedenza. Nella vittoria della notte che ha sancito il 2-0 in favore dei Thunder, infatti, accanto ai 38 punti del neo-MVP sono arrivati infatti i 22 di Holmgren e i 26 con anche 10 rimbalzi e 5 assist di Williams. E ogni volta che Minnesota ha provato a rientrare in partita, i big three di Oklahoma City hanno rispedito i tentativi degli avversari al mittente, segnando un nuovo capitolo di una storia che si preannuncia molto lunga e potenzialmente di grande successo.