LeBron, 21° All-NBA a 40 anni: nessuno come lui

L’annuncio dei tre quintetti ideali della stagione chiude la lunga rassegna dei premi individuali che fanno riferimento alla stagione 2024-25, e per LeBron James è tempo di aggiornare il libro dei record . Dopo essere diventato il più anziano di sempre a ricevere voti per l’MVP , James è stato inserito nel secondo quintetto ideale della stagione , il settimo più votato dai membri dei media con un punteggio totale di 289 , frutto di 17 inclusioni nel primo quintetto, 61 nel secondo e 21 nel terzo. Per James si tratta della 21^ inclusione consecutiva nei quintetti ideali su 22 stagioni in carriera , saltando l’appuntamento solo nel suo anno da rookie (chiuse come terzo tra gli esclusi del 2003-04, quindi 18° complessivo) e poi venendo sempre preso in considerazione.

I record di LeBron nei quintetti All-NBA

Già da diversi anni James è al numero 1 assoluto per selezioni nei quintetti All-NBA, visto che Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan si sono tutti fermati a quota 15, ed è primo anche per selezioni nel quintetto ideale con 13, a cui si aggiungono 4 nel secondo e 4 nel terzo. Neanche a dirlo, nessuno è mai riuscito a essere nominato per un quintetto ideale a 40 anni, record che più di altri ha colpito James. "ALL-NBA a 40 anni!! Sotto sotto mi sembra ancora assurdo!" ha scritto su X. "Sono qui che guardo i playoff mentre ci penso. Sono fortunato ben più di quanto potessi mai immaginare". James non ha ancora sciolto le riserve in vista della prossima stagione, ma ci si aspetta che possa essere in campo per la sua 23^ annata in NBA - anche questo, neanche a dirlo, sarebbe un record di longevità, staccando Vince Carter a 22.