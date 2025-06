LeBron James ha dichiarato che la sua priorità per l’estate è fare in modo che il ginocchio sinistro infortunato ai playoff contro Minnesota sia al 100% in vista del training camp di settembre, confermando così che il prossimo anno sarà ancora in campo. A luglio si deciderà con quale formula contrattuale, ma ci si aspetta che sia ancora a Los Angeles. E in ottica futura non esclude di poter giocare anche insieme al secondogenito Bryce

Di dubbi ce n’erano pochi, ma ora c’è anche la conferma del diretto interessato. In un’intervista con Associated Press, LeBron James ha dichiarato che la sua priorità per l’estate è fare in modo che il ginocchio sinistro — infortunato in gara-5 dei playoff contro Minnesota per quella che è stata definita come una distorsione a un legamento — sia al 100% in vista del training camp di settembre. "Ora ho molto tempo a disposizione per prendermi cura del mio infortunio al ginocchio e al resto del mio corpo per fare in modo di essere il più vicino possibile al 100% in vista del training camp di fine settembre". L’unica cosa che resta da decidere è con quale formula contrattuale e con quale squadra: al momento sembra decisamente improbabile che lasci Los Angeles, dove comunque ha stabilito tutta la sua famiglia, e l’opzione più semplice è che eserciti l’opzione da 56.2 milioni di dollari a suo favore presente sul contratto con i Lakers per la stagione 2025-26. È possibile però anche che esca dal suo contratto per firmarne un altro da 1+1, magari rinunciando a qualche milione di dollari (anche se non bisogna aspettarsi niente di trascendentale, visto che parliamo pur sempre di un giocatore nominato per i quintetti All-NBA lo scorso anno) per aiutare i Lakers a costruire una squadra più competitiva.