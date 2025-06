Secondo l'ex centro NBA, ora in Porto Rico, tra le cause della fallimentare stagione dei Suns le tensioni nello spogliatoio, sfociate in almeno un paio di 'scazzottate' tra alcuni giocatori. A queste affermazioni ha voluto rispondere sui social KD

"Sono successe un sacco di cose che non sono venute fuori - ha raccontato Cousins durante un podcast -, cose negative che hanno avuto un effetto anche in campo. Ho sentito di un paio di risse nello spogliatoio di Phoenix". A queste dichiarazioni ha replicato Durant sui social negando che siano accaduti episodi del genere: "Devo rispondere, sono stron***e che ci vengono buttate addosso. Sì, sì... abbiamo fatto schifo quest'anno, ma non siamo mai andati vicino a una cosa del genere. Mai". Cousins ha quindi voluto puntualizzare: "La fonte che mi ha raccontato queste cose è uno dei tuoi compagni di squadra, e non mi riferivo a te. Risparmia questa m***a per altri amico". KD ha allora chiuso - per ora - la polemica in toni più conclilianti: "Whoa Boog, non voglio problemi con te o con nessun'altro al mondo, te lo assicuro. Dico solo che la tua fonte sta mentendo". Vedremo se emergeranno altri particolari, quello che è certo è che la stagione dei Suns è stata un fallimento e che Durant è pronto a cambiare maglia. Resta da capire dove andrà a giocare.