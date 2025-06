Tyrese Haliburton non ha perso tempo e, con una rapidità che ricorda quella con cui in campo ha guidato l’attacco dei Pacers negli ultimi anni, a meno di ventiquattr’ore dalla rottura del tendine d’Achille rimediata nei primi minuti di gara-7 delle Finals è già andato sotto i ferri per rimediare al pesante infortunio . Sulle tempistiche di recupero non ci sono ancora dettagli e, come è facile intuire, risulta complicato al momento ipotizzare quando la stella di Indiana potrà tornare a giocare. Nel frattempo, però, Haliburton ha voluto trasmettere i pensieri e le emozioni maturate in queste ore così frenetiche, dolorose e travagliate. Il giocatore ha quindi usato il suo profilo X per mandare un messaggio rivolto prima di tutto ai tifosi dei Pacers .

Il messaggio di Tyrese

Dopo aver espresso l’intuibile amarezza per l’infortunio che l’ha tolto da gara-7, influenzano fortemente l’andamento della partita che ha deciso la stagione, Haliburton ha parlato del peso fisico dell’infortunio (‘il mio piede destro sembra un peso morto’) e di quello morale (‘sono i pensieri a darmi più dolore’). E, prima di esprimere la certezza di poter tornare più forte di prima e la consapevolezza di avere le risorse necessarie per affrontare questa dura prova e di citare le parole di Kobe Bryant (‘ci sono sfide ben più impegnative della rottura del tendine d’Achille a questo mondo’), il giocatore è tornato sulle polemiche relative alla decisione di giocare sia gara-6 che poi gara-7 sull’infortunio al polpaccio rimediato in gara-5 e che, secondo molti, avrebbe rappresentato un fattore decisivo nella rottura del tendine d’Achille. ‘Non rimpiango nulla, per niente: lo rifarei ancora e ancora, combattere per questa città e per i miei fratelli e per l’occasione di fare qualcosa di speciale’.