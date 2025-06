Come da pronostico Dallas con la prima scelta assoluta al Draft NBA 2025 (ottenuta con l'1.8% di possibilità alla lottery), ha chiamato Cooper Flagg. La nuova promessa del basket USA, reduce da una super stagione a Duke, ha atteso la chiamata del commissioner Adam Silver al tavolo con la sua famiglia: papà Ralph, mamma Kelly e i due fratelli, il maggiore Hunter e il gemello Ace. "Non avrei voluto condividere tutto questo con nessun altro - ha spiegato Cooper - loro sono qui per me, e io non sarei qui senza di loro". "È fantastico - ha poi aggiunto - è veramente un sogno che diventa realtà". Ai Mavs Flagg troverà dei futuri Hall of Famer come Kyrie Irving, Anthony Davis e Klay Thompson. "Sono felicissimo - ha commentato - voglio scendere in campo ed essere come una spugna, per imparare da giocatori di quel livello. Sarà un'esperienza fantastica, mi sento fortunatissimo a essere nella posizione in cui sono".