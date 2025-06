Appena passato dall’Italia per partecipare al matrimonio di Jeff Bezos, Michael Jordan si conferma come uno degli sportivi più celebri e amati della storia. Una sua card da rookie e risalente al 1986, infatti, è stata messa all’asta e acquistata per 2.5 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record dopo che lo scorso marzo la sua canotta da esordiente era stata venduta addirittura per oltre 4 milioni di dollari

Era appena tornato all’attenzione delle cronache italiane per il suo passaggio a nord-est, dove tra una vacanza in yacht e le celebrazioni triestine aveva poi partecipato al chiacchieratissimo matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, e Michael Jordan torna subito a far parlare di sé. A tre mesi dal record assoluto stabilito con i 4.2 milioni di dollari pagati per una sua canotta indossata durante un’amichevole nella sua stagione d’esordio in NBA, l’ex stella dei Bulls ha stabilito un nuovo primato. I 2.5 milioni di dollari sborsati per acquistare una sua card del 1986 sono infatti un record per quanto riguarda le figurine relative alla sua annata da rookie. Il cimelio in oggetto è stato battuto all’asta online su Joopiter, piattaforma creata dal cantante e produttore Pharrell Williams, si piazza al terzo posto per quanto riguarda la classifica delle card di Jordan più care di sempre. A far lievitare il prezzo, del quale a quanto pare esistono solamente nove esemplari, sarebbe stato l’autografo in pennarello blu apposto dallo stesso Jordan durante una sessione sul suo campo da golf in Florida.