Proprio quando sembrava che Myles Turner fosse destinato a rimanere agli Indiana Pacers, con un colpo di scena le loro strade si sono separate. Dopo dieci anni in cui il suo nome è stato spessissimo al centro di voci di mercato, alla prima vera occasione Turner ha deciso di lasciare la squadra che lo aveva scelto al Draft nel 2015 con la numero 11 e con la quale poche settimane fa ha disputato le prime finali NBA della sua carriera, arrivando a una vittoria in gara-7 dal titolo. A rendere particolarmente doloroso il suo addio è anche la sua destinazione: chi ha seguito le ultime stagioni sa infatti che tra i Pacers e i Milwaukee Bucks non corre buon sangue, complici le numerose sfide da rivali divisionali, gli incontri in NBA Cup e le due serie di playoff delle ultime due stagioni. Alla base della sorprendente decisione di Turner di andare nella squadra di Giannis Antetokounmpo c’è però il modo in cui si è svolta la trattativa per il rinnovo con i Pacers: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Turner si è sentito in qualche modo offeso dall’offerta "sotto mercato" ricevuta dai Pacers (con ogni probabilità sotto i 20 milioni di dollari almeno per il primo anno), nonostante avesse espresso la volontà di rimanere a Indianapolis. Per questo si è poi guardato in giro, firmando un accordo da 107 milioni in quattro anni con i Bucks.