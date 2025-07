Antetokounmpo sapeva? La risposta di Lillard

Nella trasmissione di ESPN "NBA Today" viene sostenuta la tesi che Antetokounmpo sapesse dell'arrivo di Myles Turner ma non necessariamente del taglio della sua point guard. Un'ipotesi che non sembra convincere fino in fondo il diretto interessato

I Bucks tagliano a sorpresa Damian Lillard. Mettono sotto contratto Myles Turner. Si dice che Giannis Antetokounmpo non fosse per niente felice della prima mossa. Forse però contento della seconda. La verità? Forse non la si saprà mai, se non dai diretti interessati. Ma Antetokounmpo al momento è con la famiglia ad Atene, e tutto quello a cui ci si può "appigliare" allora è il commento social di Lillard a un estratto video della trasmissione di ESPN "NBA Today" in cui la giornalista Ramona Shelbourne afferma che Milwaukee "ha avuto una conversazione con Giannis per informarlo che avrebbero preso Turner. Gli hanno detto che per farlo avrebbero tagliato Lillard? Non ho una risposta a questa domanda, ma sapeva dell'arrivo di Turner e ne era felice", sostiene Shelbourne. La risposta a "quella" domanda sembra però averla Lillard, che la esprime tramite la pubblicazione di questa GIF, manifestando così tutti i suoi personali dubbi sulla ricostruzione di ESPN.