I tifosi dei Boston Celtics hanno imparato a conoscere e ad amare Luke Kornet non solo per la sua professionalità e il suo apporto in campo, ma anche per la sua personalità decisamente allegra. Nella confenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dei San Antonio Spurs, che se lo sono assicurati con un quadriennale da 40 milioni di dollari, il lungo ha spiegato la motivazione dietro al suo nuovo numero di maglia, lasciando il 40 (che a San Antonio è di proprietà di Harrison Barnes) in favore del numero 7. "È un numero che non ho mai indossato, ma il 7 rappresenta il patto col Signore, la realizzazione, l'ordine e la fede. Questo mi ha fatto propendere per questa scelta. Il secondo motivo è che spero di essere un terzo del giocatore che era Tim Duncan. Mi piacciono un sacco i multipli e i fattori" ha aggiunto tra le risate dei giornalisti. Un riferimento che a San Antonio fa sempre molto piacere, e c'è da scommettere che due uomini dal senso dell'umorismo molto spiccato come Kornet e Duncan si troveranno subito molto bene.