Una sconfitta non può certo fargli cambiare idea, e Giannis Antetokounmpo lo ha ribadito l’altra notte negli spogliatoi del Chase Center, dove i suoi Bucks avevano da poco perso per 120-113 la sfida contro Golden State. A raccoglierne le parole è stato The Athletic, con cui il greco ha voluto chiarire ancora una volta la propria fedeltà a Milwaukee. “Non succederà mai che sia io a chiedere di essere scambiato” ha confermato Giannis, non è da me e io ho intenzione di chiudere qui la mia carriera”. L’unico modo in cuiAntetokounmpo potrebbe lasciare il Wisconsin, insomma, sarebbe a seguito di una decisione presa della dirigenza della franchigia. “Se non mi volessero qui, allora sarebbe un’altra cosa: qui non comando io, sono solo un dipendente”.