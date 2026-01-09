Dopo la sconfitta subita l’altra notte sul campo di Golden State, in una dichiarazione rilasciata a The Athletic Giannis Antetokounmpo ha ribadito di non avere alcuna intenzione di chiedere a Milwaukee di essere scambiato e quindi di cambiare maglia, né oggi né in un futuro prossimo. Anzi, il greco si dice concentrato su questa stagione e molto ottimista a proposito delle prospettive della squadra
Una sconfitta non può certo fargli cambiare idea, e Giannis Antetokounmpo lo ha ribadito l’altra notte negli spogliatoi del Chase Center, dove i suoi Bucks avevano da poco perso per 120-113 la sfida contro Golden State. A raccoglierne le parole è stato The Athletic, con cui il greco ha voluto chiarire ancora una volta la propria fedeltà a Milwaukee. “Non succederà mai che sia io a chiedere di essere scambiato” ha confermato Giannis, non è da me e io ho intenzione di chiudere qui la mia carriera”. L’unico modo in cuiAntetokounmpo potrebbe lasciare il Wisconsin, insomma, sarebbe a seguito di una decisione presa della dirigenza della franchigia. “Se non mi volessero qui, allora sarebbe un’altra cosa: qui non comando io, sono solo un dipendente”.
L’ottimismo di Giannis
Oltre tutto, Antetokounmpo si è professato ancora una volta molto ottimista a proposito della squadra in cui si trova ora. “Voglio rimanere qui e aiutare questa squadra a cambiare marcia: voglio stare bene fisicamente, giocare una bella pallacanestro e aiutare i miei compagni”. Qualche segnale positivo, secondo Giannis, si è già visto nel corso delle ultime partite: “Nelle ultime 6 partite siamo 4-2, e ne abbiamo ancora tante da giocare. Ora la priorità dev’essere quella di vincerne il più possibile prima della sosta per l’All-Star Game e tornare nella zona che conta in classifica”.