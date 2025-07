Cifre folli per la sfida tra Flagg e Bronny

A Las Vegas c’è grandissima attesa per il debutto di Cooper Flagg alla Summer League, sfidando i Los Angeles Lakers in cui figura anche Bronny James. Era dall’esordio di Victor Wembanyama che i prezzi dei biglietti non arrivavano così in alto, con una media di 223 dollari destinata ancora a crescere

Quando i Los Angeles Lakers giocano alla Summer League di Las Vegas diventano immediatamente l’attrazione della giornata, quantomeno tra le gare di NBA che si disputano al Thomas & Mack Center. Se al debutto dei gialloviola si aggiunge anche l’esordio assoluto di Cooper Flagg con i Dallas Mavericks, il prezzo dei biglietti è inevitabilmente destinato a schizzare alle stelle: secondo quanto riferito da Vivid Seats, il prezzo medio per un biglietto che comprende la sfida tra Lakers e Mavs (i tagliandi vengono venduti “a giornata” e non per la singola partita) è attualmente di 223 dollari, ed è destinato ad aumentare ancora prima della palla a due prevista per le 2.00 nella notte tra giovedì e venerdì. Il biglietto meno caro parte da 85 dollari, mentre per sedersi a bordocampo bisogna essere disposti a pagare più di 3.000 dollari — cifre assurde per una gara di Summer League, normalmente ben più a buon mercato. Non si tratta però di un record: due anni fa i biglietti per l’esordio di Victor Wembanyama sono arrivati a costare in media 297 dollari, a testimonianza di un’attesa davvero fuori scala per il fenomeno francese.