Danilo Gallinari è in finale di conference. Come gli era successo solo un’altra volta in carriera, nel 2021 quando vestiva la maglia degli Atlanta Hawks. Ora invece non si tratta più dei playoff NBA, ma della corsa al titolo nel campionato portoricano, con i suoi Vaqueros de Bayamón, che hanno vinto facilmente gara-4 (contro los Gigantes de Carolina, 97-64) e si sono qualificati così proprio per la finale di conference, chiudendo la serie sul 3-1. L’azzurro è stato determinante nella vittoria, con 16 punti (uno in meno del top scorer dei Vaqueros, JaVale McGee) così come è stato tra gli attaccanti più prolifici nel corso di tutto il campionato, che lo vede viaggiare appena sotto i 20 punti a partita (19.4 a sera, con 6 rimbalzi e quasi 3 assist di media). Dall’altra sfida di semifinale tra Cangrejeros de Santurce e Criollos de Caguas uscirà la squadra che il “Gallo” e i suoi Vaqueros affronteranno nella finale della Conferencia A, per provare a staccare un biglietto per la finalissima e dare l’assalto al titolo. "Non si molla neppure un centimetro", il messaggio affidato ai social dall'azzuro.