Vi siete mai chiesti come sarebbe dormire nella casa di Michael Jordan? Beh, da oggi potete farlo, anche se non vi costerà per niente poco. La famosissima villa di HIghland Park, vicino Chicago, costruita da MJ negli anni ’90 e ristrutturata nel 2009 è stata acquistata lo scorso dicembre dall’investitore John Cooper per 9.5 milioni di dollari (nel 2012 era stata messa in vendita per 29 milioni), il quale ha deciso di metterla in affitto su Airbnb. La villa, a cui si accede passando attraverso il celebre cancello con il 23 di MJ, ha sette camere da letto, 17 bagni e mezzo, un cinema, una sala per i sigari, tavoli da biliardo e un acquario, oltre che una piscina, un laghetto per pescare, una palestra, un green per giocare a golf e ovviamente uno da basket. I termini per poter vivere un sogno del genere però sono decisamente per pochi: innanzitutto serve depositare una cauzione da 25.000 dollari e non si possono tenere né feste né eventi all’interno della proprietà. Il limite di persone è fissato a 12 e non possono essere introdotti animali; in più bisogna affittarla per un minimo di 7 notti con il prezzo di 120.920 dollari a settimana, cioè poco più di 17.000 dollari a notte. Anche dividendo il costo su 12 persone, rimane comunque un esborso per pochissimi privilegiati - ma sognare di passare una notte lì dentro, se non altro, non costa nulla.