Mentre gli occhi di tutti erano puntati sulla sfida Flagg-Bronny, per noi italiani il piatto forte era il debutto di Saliou Niang con i Cleveland Cavaliers. Il giocatore della nazionale, scelto alla numero 58 dell’ultimo Draft, ha ben figurato al suo debutto a Las Vegas: 10 punti (7 nel quarto periodo), 5 rimbalzi e un recupero in quasi 23 minuti di gioco uscendo dalla panchina, realizzando 4 dei 9 tiri tentati con 1/3 dall’arco. Niang ha fatto vedere le cose migliori specialmente in difesa, portando sempre grande pressione sui portatori di palla e propiziando anche un importante recupero nel quarto periodo suggellato con un canestro. Niang è anche andato forte a rimbalzo, specialmente in attacco (3 dei suoi 5 nella metà campo offensiva), e si è fatto trovare pronto sugli scarichi prendendo tiri in fiducia nonostante sia l’aspetto meno rifinito del suo gioco. L’aspetto negativo della sua serata sono le palle perse, ben 5: in qualche occasione nel quarto periodo i suoi errori in palleggio hanno portato a canestri facili degli Indiana Pacers, che sono riusciti a rimontare da -10 a 3:48 dalla fine per vincere il match. Per l’azzurro comunque un esordio incoraggiante, guadagnandosi subito un buon minutaggio (quinto giocatore più utilizzato della squadra).