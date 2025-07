La matricola dei New Orleans Pelicans Derik Queen si è dovuto operare per la rottura di un legamento nel polso sinistro: i tempi di recupero sono stimati in tre mesi, portandolo quindi a saltare quantomeno l’inizio del training camp, con la speranza che sia pronto per l’inizio della regular season

I New Orleans Pelicans hanno investito tantissimo in Derik Queen, utilizzando la loro scelta del prossimo anno (senza alcuna protezione) per salire di dieci posizioni al Draft e acquisire la scelta numero 13 dagli Atlanta Hawks, con la quale hanno selezionato il talento proveniente dall’università di Maryland. La sua carriera però non è cominciata sotto i migliori auspici: i Pelicans hanno perso tutte le cinque partite disputate in Summer League e Queen ha preso parte a tre di queste, chiudendo con 14 punti e 11 rimbalzi in 27 minuti di media ma commettendo anche 5.7 palle perse a partita, tirando col 44% dal campo. Soprattutto Queen ha subito un grave infortunio al polso sinistro, procurandosi la rottura del legamento scafo-lunato che ha richiesto un'operazione chirurgica realizzata a Los Angeles. Come annunciato dalla squadra, i tempi di recupero sono stimati in 12 settimane, portando quindi il suo teorico ritorno in campo ben dopo l’inizio del training camp di fine settembre e a ridosso dell’inizio della prossima regular season, che comincerà nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Un contrattempo che rende già in salita la stagione dei Pelicans, che hanno bisogno di una regular season di alto livello per evitare di “regalare” agli Hawks una scelta altissima al prossimo Draft.