A due anni di distanza dallo scambio che li ha visti coinvolti, Dame Lillard e Jrue Holiday saranno compagni di squadra ai Portland Trail Blazers nella prossima stagione, dopo aver vinto assieme l’oro olimpico a Tokyo nel 2021. Lillard ha raccontato che i due si sono tenuti in contatto molto spesso negli ultimi due anni, spiegando un video del 2023 che li vedeva intenti in un’animata a discussione a bordo campo: "Ho affittato casa sua a Milwaukee, parlavamo del wifi che non funzionava"

Per uno strano scherzo del destino, Damian Lillard e Jrue Holiday si ritroveranno ai Portland Trail Blazers a due anni di distanza dallo scambio che li ha coinvolti, con Lillard in direzione Milwaukee Bucks e Holiday verso Portland (venendo velocemente girato a Boston, con cui ha vinto il titolo nel 2024). I due ex compagni di nazionale a Tokyo 2021 sono però rimasti a stretto contatto per un’altra ragione molto semplice: Lillard ha infatti preso in affitto la casa di Holiday nei suoi due anni a Milwaukee, ma non senza qualche problema. Al loro primo incontro da avversari nell’autunno del 2023 infatti le telecamere li hanno inquadrati mentre discutevano animatamente, e a due anni di distanza Lillard ha spiegato la questione: "Mi stavo lamentando del wifi di casa sua, non funzionava mai" ha raccontato Lillard ai giornalisti, facendo poi anche un post a riguardo su X. A volte anche i milionari della NBA hanno problemi comuni come tutti noi.