In una lunga intervista concessa all’edizione americana di ‘Men’s Health’, Luka Doncic ha raccontato come sta trascorrendo la sua estate tra allenamenti intensi e un nuovo, rigoroso regime alimentare. Tutto con in mente un solo obiettivo: presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione nella miglior forma fisica possibile. E le foto più recenti della stella dei Lakers confermano che il duro lavoro sta portando risultati, mentre il resto della NBA prende nota e comincia già a preoccuparsi

Le voci riguardanti l’estate diciamo così ‘speciale’ di Luka Doncic, trascorsa tra allenamenti intensissimi e un regime alimentare rigoroso, si rincorrevano in effetti da diverse settimane. A confermare tutto, poi, è arrivata la lunga intervista concessa dallo sloveno alla edizione americana di ‘Men’s Health’, nella quale ha raccontato nei dettagli il percorso fatto fin qui. Dopo la deludente conclusione della sua prima stagione ai Lakers, chiusa con la brusca eliminazione subita da Minnesota al primo turno dei playoff, Luka si è infatti messo subito al lavoro con l’intenzione chiara di farsi trovare nella miglior forma possibile ai nastri di partenza della prossima regular season. E visto che sulla sua etica del lavoro e sull’attenzione all’alimentazione si era discusso tanto in passato, e in particolare al momento della clamorosa trade che l’aveva portato via da Dallas lo scorso febbraio, Doncic sembra aver deciso, forse per la prima volta in carriera, di fare davvero sul serio anche durante l’estate.

Un nuovo Luka L’impressione generata dalle parole di Doncic e confermata dalle foto più recenti della stella gialloviola, è che l’ex Mavs consideri questa offseason come un potenziale crocevia per la sua carriera. “Se mi fermassi ora, tutto ciò che ho fatto fin qui sarebbe vano” ha confessato Luka a ‘Men’s Health’, aggiungendo poi di credere che “si vede: il mio corpo sta meglio”. E, a giudicare dalle immagini, soprattutto raffrontate a quelle relative alle ultime partite giocate lo scorso aprile, la differenza appare evidente. Doncicha perso peso e aumentato la massa muscolare, un risultato ottenuto seguendo due strade: una dieta molto severa e un programma di allenamenti molto intensi. La combinazione, quindi, sembra essere quella giusta.

L’estate di Doncic Quest’estate Doncic si è allenato sobbarcandosi due sessioni al giorno e, probabilmente anche in questo caso per la prima volta in carriera, ha abbandonato la pallacanestro. Per permettere al suo corpo di recuperare dai guai fisici accumulati negli ultimi anni e di rimodellarsi, infatti, Luka ha lasciato da parte l’adorata palla a spicchi dedicandosi a esercizi aerobici e al sollevamento pesi, alternando le ore in palestra a qualche partita a pickleball o a padel, giusto per non perdere lo spirito competitivo e per distrarsi un po'. Ad accompagnare gli allenamenti, poi, è stato un regime alimentare con pochi zuccheri, niente glutine e molte proteine, corroborato da un digiuno intermittente tra le 8.30 di sera e le 12 del giorno successivo.