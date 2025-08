Negli ultimi giorni LeBron James sta pubblicando diverse foto in cui si allena alle primissime ore del mattino, documentando il suo avvicinamento alla 23^ stagione in NBA. Nelle sue foto però compare spesso il loro dei Clippers, ma non si tratta di un indizio di mercato: la sua agenzia ha infatti comprato l’ex palestra dove si allenavano i rivali cittadini e non hanno ancora cambiato la "tappezzeria"

Un vecchio adagio dice: LeBron James non fa mai niente per caso. Ogni sua mossa, ogni sua parola e ogni sua azione ha dietro un obiettivo e uno scopo, anche se a volte si tende a sovranalizzare il suo comportamento — specialmente quello sui social. Negli ultimi giorni il Re ha cominciato ad allenarsi prestissimo alla mattina, pubblicando nelle sue storie Instagram gli orari (tra le 4 e le 5 di mattina) in cui si mette in macchina per preparare la sua 23^ stagione in carriera. Alcuni avevano notato come James non indossasse neanche un indumento legato ai Los Angeles Lakers, a differenza di quanto era accaduto in passato, e le speculazioni non hanno fatto altro che aumentare dopo il suo ultimo post, nel quale compare alle sue spalle in bella vista il vecchio logo dei rivali cittadini degli LA Clippers.