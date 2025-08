Sono passati poco più di sei mesi da quel 3 febbraio in cui, nel contesto di una NBA ancora sotto shock per la clamorosa trade che due giorni prima aveva portato Luka Doncic da Dallas ai Lakers, San Antoniopiazzava il colpo De’Aaron Fox. La guardia, dopo aver speso tutta la prima parte di carriera a Sacramento, portava con sé un upgrade immediato per la squadra nel ruolo di playmaker e allo stesso tempo un contratto in scadenza nell’estate del 2026. E se al momento della trade appariva chiaro come la prospettiva fosse quella di un rinnovo appena possibile, ovvero con lo scattare del successivo mese di agosto, le mosse successive degli Spurs finivano per metterla in dubbio. Nell’ordine, infatti, arrivavano l’infortunio che chiudeva la prima stagione in Texas dell’ex Kings già il 18 marzo, l’elezione di Stephon Castle a rookie dell’anno e quindi la chiamata di Dylan Harper con la seconda scelta all’ultimo Draft. Il backcourt di San Antonio, insomma, appariva alquanto affollato e la posizione di Fox forse non più così sicura. A spazzare via qualsiasi indecisione, però, è stato il prolungamento annunciato ieri e che ora lega il giocatore agli Spurs fino al 2030, facendone, almeno nel breve, un punto fermo della squadra costruita attorno al talento unico di Victor Wembanyama.