Non c'è due senza tre, si dice, ma in questo caso non è un gioco (tantomeno divertente) e la stupida abitudine di lanciare un oggetto in peluche della forma di un sex toy sui campi WNBA ha portato al primo arresto. Il terzo episodio - tutti nel giro di una settimana - ha avuto luogo sul campo delle Los Angeles Sparks, impegnate contro le Indiana Fever. I primi due, invece, avevano entrambi visto impegnate in campo le Golden State Valkyries, la squadra di Cecilia Zandalisini, una volta sul campo di Chicago e un'altra su quello delle Atlanta Dream. Proprio con riferimento a quest'ultima partita, la WNBA ha confermato che il tifoso individuato come responsabile di quel primo lancio, Delbert Carver, è stato arrestato e ora dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di "disturbo della quiete pubblica, atti indecenti e violazione di proprietà privata". Ma non solo: la lega infatti ha confermato l'immediata espulsione di ogni tifoso reo di tali comportamenti, a cui si somma anche una squalifica di almeno un anno da ogni arena WNBA, fino al potenziale arresto dello stesso (come accaduto con Carver).