NBA, Jayson Tatum si fa vedere all'allenamento dei Patriots: ed è senza tutore. VIDEO

NBA
©Getty

A neppure tre mesi dall'operazione sostenuta in seguito alla rottura del tendine d'Achille durante la serie di playoff contro New York, Jayson Tatum ha abbandonato il tutore alla gamba destra ed è già in grado di camminare liberamente. Un segnale che dà speranza alla tifoseria di Boston

Se il via della stagione NBA è ancora relativamente lontano (verso fine ottobre), il campionato NFL è già alle porte (il 4 settembre è in programma la prima partita). Le squadre sono già alle prese con i vari training camp e a quello dei New England Patriots - alle prese in allenamento con gli Washington Commanders, la loro prima avversaria in preseason - si è fatto vedere un ospite speciale. Jayson Tatum, la superstar dei Boston Celtics infortunatosi agli ultimi playoff, ha fatto visita alla squadra di coach Mike Vrabel, finendo (involontariamente) per rubare i riflettori ai protagonisti NFL. Il motivo? Il n°0 dei Celtics è stato visto camminare senza nessun tutore alla sua gamba destra, quella che ha sostenuto la rottura del tendine d'Achille operato lo scorso maggio, facendo così ben sperare per un suo rapido ritorno in campo. Nonostante le aspettative siano quelle di uno stop lungo, che possa anche fargli saltare tutta la prossima stagione (Brad Stevens ha fatto sapere che i Celtics "non intendono affrettare il recupero del giocatore") ai tifosi biancoverdi è bastata un'immagine di Tatum senza tutore per tornare a sognare

