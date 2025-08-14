In vista, nel futuro di Kristaps Porzingis , ci sono nell’ordine di tempo un’amichevole con la Slovenia dell’ex compagno a Dallas Luka Doncic , un Eurobasket da vivere con l’etichetta di potenziale outsider attaccata alla sua Lettonia e quindi la nuova avventura ad Atlanta , dove l’ex Celtics dovrebbe recitare un ruolo cruciale per le ambizioni dei rinnovati Hawks . Solo che Porzingis sembra già avere lo sguardo rivolto altrove, addirittura oltre la sua carriera nel basket , che a trent’anni appena compiuti non dovrebbe ancora essere agli sgoccioli. Eppure, parlando con ‘Essentially Sports’, il lettone, dopo aver liquidato in fretta il confronto con Doncic , con cui non si era lasciato benissimo ai temi del suo addio ai Mavs , ha rivelato cosa vede nel suo futuro a lungo termine.

Porzingis e la passione per le arti marziali

“Mi sono già cimentato con le arti marziali miste” ha confessato Porzingis, “ma ho promesso a una delle squadre per cui gioco di non praticarle mentre sono ancora un professionista nell’ambito del basket”. La passione per la MMA, quindi, è davvero forte e l’ex anche di Knicks e Wizards sembra proprio vedersi sull’ottagono in futuro, tanto da ribadire che “Mi sto risparmiando per poi tentare una nuova carriera nelle MMA dopo che avrò chiuso con la pallacanestro”. Una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara quindi, anche se per il momento più che a pugni e calci Porzingis sembra essere interessato a segnare canestri e strappare rimbalzi su entrambe le sponde dall’Atlantico.