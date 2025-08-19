Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Indiana blinda Rick Carlisle: rinnovo pluriennale del contratto per il coach

NBA

È stato l’architetto della squadra che due mesi fa è arrivata a una sola vittoria, e a un solo grave infortunio, quello capitato a Tyrese Haliburton in gara-7 delle Finals, dal vincere il primo titolo nella storia dei Pacers. E ora Indiana mostra la propria riconoscenza nei confronti di Rick Carlisle attraverso un prolungamento del suo contratto, legandosi al coach vice-campione NBA anche per gli anni a venire

I termini economici e la durata del nuovo accordo sottoscritto tra i Pacers e Rick Carlisle non sono ancora stati resi noti, ma ciò che conta è che il coach che ha portato la squadra a una sola vittoria dal titolo NBA rimarrà sulla panchina di Indiana anche per gli anni a venire. A dare la notizia del prolungamento pluriennale del contratto dell’ex allenatore anche di Dallas e Detroit è stato l’insider Marc Stein, confermando così le voci che durante le scorse settimane volevano il front office di Indiana e l’agente di Carlisle impegnati in trattative per il rinnovo. Quella di Carlisle è una conferma importante, anche perché ribadisce la volontà da parte dei Pacers di rimanere competitivi a lungo termine anche se la stagione che si aprirà il prossimo ottobre potrebbe essere di transizione a causa dell’assenza forzata, prevedibilmente destinata a protrarsi almeno fino alla primavera del 2026, della stella Tyrese Haliburton.

