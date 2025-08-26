Due "C" (quella di Caitlin e quella di Clark) che si intersecano e ne formano una terza, più piccola, quasi nascosta, stavolta a rappresentare la parola "Connessione", quella che tifosi di tutto il mondo sentono con la super giocatrice delle Indiana Fever, fenomeno del basket femminile globale. Che da ieri è anche una delle cinque giocatrici WNBA - dopo A’ja Wilson, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart e Angel Reese - che possono vantarsi di ricevere dal proprio sponsor (Nike, per lei) una "signature shoes", ovvero una linea di scarpe personalizzata, che nel caso della giocatrice delle Fever si estende anche a una collezione di abbigliamento, tutte con il logo a lei ispirato e appositamente creato. Per ogni atleta USA, uomo o donna, è un'investitura importante, e Clark lo ha definito "un sogno che si è avverato. Si parla spesso di lasciare la propria impronta sul gioco: questo è un altro modo in cui posso provare a farlo". Il primo capo di abbigliamento con il nuovo logo a raggiungere i negozi sarà una t-shirt in uscita il 1 ottobre, ma è chiaro che l'investimento sulla superstar WNBA è l'ennesima riprova dell'enorme potenziale anche commerciale della giocatrice, che con Nike ha firmato un contratto di 28 milioni di dollari per 8 anni (il più alto mai siglato da una giocatrice per una sponsorizzazione sportiva) che fa impallidire i suoi guadagni con le Fever (spiccioli sopra i 338.000 dollari per 4 stagioni, firmato al suo ingresso nella WNBA).