Se gli infortuni stanno rendendo un inferno la sua seconda stagione WNBA con le Fever, la giocatrice di Indiana si può consolare lontano dal campo: diventerà la quinta atleta WNBA a sfoggiare la propria "signature shoes". E il nuovo logo appositamente creato per lei dallo sponsor introdurrà anche una collezione di abbigliamento
Due "C" (quella di Caitlin e quella di Clark) che si intersecano e ne formano una terza, più piccola, quasi nascosta, stavolta a rappresentare la parola "Connessione", quella che tifosi di tutto il mondo sentono con la super giocatrice delle Indiana Fever, fenomeno del basket femminile globale. Che da ieri è anche una delle cinque giocatrici WNBA - dopo A’ja Wilson, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart e Angel Reese - che possono vantarsi di ricevere dal proprio sponsor (Nike, per lei) una "signature shoes", ovvero una linea di scarpe personalizzata, che nel caso della giocatrice delle Fever si estende anche a una collezione di abbigliamento, tutte con il logo a lei ispirato e appositamente creato. Per ogni atleta USA, uomo o donna, è un'investitura importante, e Clark lo ha definito "un sogno che si è avverato. Si parla spesso di lasciare la propria impronta sul gioco: questo è un altro modo in cui posso provare a farlo". Il primo capo di abbigliamento con il nuovo logo a raggiungere i negozi sarà una t-shirt in uscita il 1 ottobre, ma è chiaro che l'investimento sulla superstar WNBA è l'ennesima riprova dell'enorme potenziale anche commerciale della giocatrice, che con Nike ha firmato un contratto di 28 milioni di dollari per 8 anni (il più alto mai siglato da una giocatrice per una sponsorizzazione sportiva) che fa impallidire i suoi guadagni con le Fever (spiccioli sopra i 338.000 dollari per 4 stagioni, firmato al suo ingresso nella WNBA).
Prima scelta assoluta al Draft 2024, dopo una stagione da rookie in cui ha frantumato record su record, in questa seconda annata gli infortuni stanno limitando tantissimo il suo apporto alle Fever: Clark infatti è potuta scendere in campo solo in 13 delle 35 partite disputate da Indiana, e la squadra ora è a rischio di non riuscire a qualificarsi per i playoff che partiranno il 14 settembre.