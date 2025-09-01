L’Eurobasket di Bogdan Bogdanovic, veterano in forza ai Clippers dallo scorso febbraio e capitano della Serbia, è già terminato. L’infortunio alla coscia maturato nella partita contro il Portogallo di venerdì scorso, infatti, si è rivelato più serio del previsto e ora una delle grandi favorite per la vittoria finale dovrà fare a meno di un elemento chiave per la squadra, mentre il giocatore tornerà negli Stati Uniti per avviare la fase di recupero dal guaio muscolare

Con l’accesso agli ottavi già in tasca dopo aver vinto tutte e tre le partite fin qui disputate a Eurobasket, la Serbia sembrava viaggiare a vele spiegate, confermando il ruolo di grande favorita del torneoaffibbiatole dalla stragrande maggior parte degli addetti ai lavori alla vigilia. Nella giornata di ieri, però, è arrivata una pessima notizia per Nikola Jokic e compagni, che da qui in poi dovranno fare a meno del loro capitano. A dare conferma del forfait forzato da parte di Bogdan Bogdanovic è stata direttamente la federazione serba, che ha ribadito come l’infortunio patito nella gara di venerdì scorso contro il Portogallo si sia rivelato più serio del previsto. La fascia di capitano della Serbia, quindi, passa a Stevan Jovic, mentre Bogdanovic tornerà negli Stati Uniti dove avvierà la fase di recupero insieme allo staff medico dei Clippers.