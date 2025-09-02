LeBron ha ispirato la trasformazione di Doncic

L'assistente allenatore dei Lakers Greg St. Jean, membro dello staff tecnico della Slovenia, ha individuato nell’influenza di LeBron James una delle motivazioni che hanno spinto Luka Doncic alla sua trasformazione fisica di quest’estate, perdendo quasi 15 chili. "Luka ha sempre ammirato LeBron, stare con lui lo ha motivato"
Una delle storie più importanti di quest’estate è stato il cambiamento fisico di Luka Doncic, che dopo i dubbi sulla sua condizione atletica ha completamente rivoluzionato il suo corpo, perdendo quasi 15 chili e mostrandosi in grande forma a Eurobasket (di cui è miglior marcatore a 33 punti di media dopo le prime tre partite). Ovviamente si è parlato moltissimo delle motivazioni che lo hanno portato a questa decisione drastica, ma secondo una persona a lui molto vicina c’è un’influenza che ha avuto enorme peso: quella di LeBron James. O almeno così la pensa Greg St. Jean, che oltre a essere assistente allenatore ai Los Angeles Lakers è anche membro dello staff tecnico della nazionale Slovena. "Come dico sempre: il ferro affila il ferro" ha detto a BasketNews. "Quando ti trovi attorno a giocatori davvero forti non puoi fare a meno di essere motivato a continuare a migliorare nel tuo mestiere. Penso che Luka abbia imparato qualcosa da ogni grande giocatore con cui è stato. E so che ha sempre ammirato moltissimo LeBron. Avere quei due insieme sia ovviamente motivante per l’uno e per l’altro. Anche LeBron sta lavorando molto duramente, così come il resto della squadra. Tutti sono molto motivati ad avere una grande stagione".