LeBron ha ispirato la trasformazione di Doncic

Una delle storie più importanti di quest’estate è stato il cambiamento fisico di Luka Doncic, che dopo i dubbi sulla sua condizione atletica ha completamente rivoluzionato il suo corpo, perdendo quasi 15 chili e mostrandosi in grande forma a Eurobasket (di cui è miglior marcatore a 33 punti di media dopo le prime tre partite). Ovviamente si è parlato moltissimo delle motivazioni che lo hanno portato a questa decisione drastica, ma secondo una persona a lui molto vicina c’è un’influenza che ha avuto enorme peso: quella di LeBron James. O almeno così la pensa Greg St. Jean, che oltre a essere assistente allenatore ai Los Angeles Lakers è anche membro dello staff tecnico della nazionale Slovena. "Come dico sempre: il ferro affila il ferro" ha detto a BasketNews. "Quando ti trovi attorno a giocatori davvero forti non puoi fare a meno di essere motivato a continuare a migliorare nel tuo mestiere. Penso che Luka abbia imparato qualcosa da ogni grande giocatore con cui è stato. E so che ha sempre ammirato moltissimo LeBron. Avere quei due insieme sia ovviamente motivante per l’uno e per l’altro. Anche LeBron sta lavorando molto duramente, così come il resto della squadra. Tutti sono molto motivati ad avere una grande stagione".