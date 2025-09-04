Chiusa l’esperienza non indimenticabile vissuta nella seconda parte dell’ultima stagione ai Clippers, Ben Simmons è diventato per la prima volta nella sua carriera free agent. Nonostante abbia ricevuto offerte da diverse squadre, Knicks in testa, secondo quanto riportato dal ‘New York Post’, l’ex prima scelta al Draft 2016 starebbe considerando il clamoroso ritiro a soli 29 anni

Dal suo sbarco in NBA , arrivato tramite la scelta in cima al Draft del 2016 da parte dei Sixers e con addosso l’etichetta di talento potenzialmente generazionale, è passato meno di un decennio, ma l’avventura nella lega di Ben Simmons potrebbe essere già giunta al termine . A riportare la voce è Stefan Bondy, firma del ‘New York Post’, secondo cui l’australiano starebbe seriamente valutando l’ipotesi del ritiro . Sul suo tavolo, nelle scorse settimane, sarebbero arrivate delle proposte di contratto da parte di alcune squadre , Knicks in testa, ma Simmons , per la prima volta in carriera diventato free agent dopo la conclusione della sua breve e poco fortunata esperienza ai Clippers , non sarebbe certo di voler continuare a giocare .

Simmons e un crocevia forse decisivo

La scorsa stagione, tra Nets e Clippers Simmons ha messo insieme 55 presenze, chiudendo la sua nona stagione in NBA con le poco invidiabili medie di 5 punti e 4.7 rimbalzi a partita. Non che nelle due stagioni precedenti fosse andata molto meglio, perché tra il 2022 e il 2024 l’ex anche di Philadelphia era riuscito a scendere in campo per 57 partite totali, senza mai incidere sull’andamento della squadra. I problemi fisici ormai cronici e una reputazione intaccata dai tanti fallimenti alle spalle, insomma, sembrano pesare in maniera eccessiva sulle spalle di un giocatore la cui carriera prometteva ben altro e che invece potrebbe decidere di dire basta a soli 29 anni.