Il rookie Thomas Sorber ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento a Oklahoma City e salterà così la sua prima stagione in NBA, come hanno comunicato i Thunder. Si tratta della terza prima scelta al Draft dei Thunder negli ultimi quattro anni a saltare la prima stagione: era già successo a Chet Holmgren e Nikola Topic

Se non fosse che gli Oklahoma City Thunder sono campioni in carica e hanno davanti a loro un grande futuro, si potrebbe quasi parlare di "maledizione della prima scelta". Per la terza volta negli ultimi quattro Draft infatti la loro prima scelta più alta sarà costretta a saltare la prima stagione della carriera: questa volta è stato il lungo Thomas Sorber, scelto alla numero 15 dell'ultimo Draft, a subire la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento a Oklahoma City. Come comunicato dalla squadra, il prodotto di Georgetown salterà interamente la prossima stagione, come era già accaduto a Chet Holmgren (scelta numero 2 del Draft del 2022 per un infortunio al piede) e Nikola Topic (scelta numero 12 del Draft 2024, anche se in questo caso l'infortunio al ginocchio era già noto al tempo della scelta). Con ogni probabilità Sorber avrebbe faticato a entrare nella rotazione di coach Daignault al suo primo anno in NBA, ma inevitabilmente perderà tempo prezioso per poter diventare un giocatore di rotazione in futuro, quando con ogni probabilità OKC dovrà rinunciare ad Isaiah Hartenstein per tenere sotto controllo il monte salari e la luxury tax della squadra.