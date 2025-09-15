Esordio amaro per Cecilia Zandalasini ai playoff della WNBA, l’azzurra, ex di serata, è la migliore per Golden State con 14 punti, ma le Valkyries affondano sul campo di Minnesota. Gara-1 della serie di primo turno va alle Lynx, che danno lo strappo decisivo nel 2° quarto e vincono 101-72
Che contro Minnesota, capolista della WNBA al termine della regular season, non sarebbe stato facile lo si sapeva, ma per Cecilia Zandalasini e le sue Valkyries gara-1 è durata di fatto solo un quarto. Con l’azzurra sugli scudi e autrice di 6 dei suoi 14 punti totali proprio nel 1° quarto, infatti, Golden State si era illusa di poter espugnare il campo delle Lynx, solo per poi subire il ritorno prepotente delle padrone di casa, protagoniste di un parziale devastante di 60-30 nella fase centrale della partita. Il punteggio finale, 101-72, è quindi sembrato lo specchio fedele della distanza che separa le due squadre al momento.
Zanda ci prova, ma non basta
Per Zandalasini, in campo per 30 minuti abbondanti e miglior marcatrice delle Valkyries insieme a Veronica Burton, l’esordio ai playoff con la maglia di Golden State è stato quindi assai amaro. Limitata dalla eccellente difesa delle Lynx, la ex di serata ha chiuso con un modesto e per lei inusuale 3/10 al tiro, finendo per affondare insieme alle compagne sotto ai colpi della solita Napheesa Collier, migliore in campo con 20 punti e 6 rimbalzi. La speranza è che le Valkyries riescano a recuperare le energie e la spinta necessaria entro giovedì, quando tra le mura amiche del Chase Center di San Francisco andrà in scena una gara-2 che per Zanda e socie è assolutamente da vincere.