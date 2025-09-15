Che contro Minnesota , capolista della WNBA al termine della regular season , non sarebbe stato facile lo si sapeva, ma per Cecilia Zandalasini e le sue Valkyries gara-1 è durata di fatto solo un quarto. Con l’azzurra sugli scudi e autrice di 6 dei suoi 14 punti totali proprio nel 1° quarto , infatti, Golden State si era illusa di poter espugnare il campo delle Lynx , solo per poi subire il ritorno prepotente delle padrone di casa, protagoniste di un parziale devastante di 60-30 nella fase centrale della partita . Il punteggio finale, 101-72 , è quindi sembrato lo specchio fedele della distanza che separa le due squadre al momento.

Zanda ci prova, ma non basta

Per Zandalasini, in campo per 30 minuti abbondanti e miglior marcatrice delle Valkyries insieme a Veronica Burton, l’esordio ai playoff con la maglia di Golden State è stato quindi assai amaro. Limitata dalla eccellente difesa delle Lynx, la ex di serata ha chiuso con un modesto e per lei inusuale 3/10 al tiro, finendo per affondare insieme alle compagne sotto ai colpi della solita Napheesa Collier, migliore in campo con 20 punti e 6 rimbalzi. La speranza è che le Valkyries riescano a recuperare le energie e la spinta necessaria entro giovedì, quando tra le mura amiche del Chase Center di San Francisco andrà in scena una gara-2 che per Zanda e socie è assolutamente da vincere.