Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Jokic e Antetokounmpo free agent nel 2027? Tre squadre sono già pronte alla corsa

NBA

Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo sono ora come ora saldamente al comando di Nuggets e Bucks, ma quelli che vengono considerati i due migliori giocatori al mondo potrebbero diventare free agent tra meno di due anni. E, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, tre squadre sono già pronte a lanciarsi nella corsa per portarsi a casa Jokic o Giannis 

Al momento Nikola Jokic è più che mai l’uomo simbolo e il leader di una Denver che si presenta ai nastri della nuova stagione con rinnovate ambizioni. Ambizioni che, dopo un’estate turbolenta che ha portato cambiamenti profondi al roster, coltiverebbe anche Milwaukee, sempre sulle spalle del totem Giannis Antetokounmpo. I due, che hanno vinto cinque degli ultimi sette premi di MVP della stagione, hanno fin qui vestito solo le maglie di Nuggets e Bucks durante le rispettive carriere in NBA e un cambio di squadra non sembra proprio rientrare nel loro orizzonte a breve termine. Tra un paio d’anni, però, le cose potrebbero cambiare e, stando a quanto riportato da Sam Amick di ‘The Athletic’, tre squadre si starebbero già preparando all’eventualità che uno dei due, se non addirittura entrambi, dovesse animare la free agency.

Jokic e Giannis free agent: cosa potrebbe succedere

I contratti in essere con Denver Milwaukee, infatti, prevedono sia per Jokic che per Antetokounmpo una player option per la stagione 2027-28. Se dovessero decidere di non esercitarla, quindi, entrambi potrebbero diventare free agent nell’estate del 2027. Un’evenienza, quella della possibile free agency di due stelle di primissima grandezza, a cui si starebbero preparando con largo anticipo ben tre squadre. In prima fila ci sarebbero i Clippers, che al momento nell’estate del 2027 avrebbero sotto contratto il solo Ivica Zubac, inseguiti dagli Warriors, con i soli Moses Moody, Buddy Hield e Brandin Podziemski sotto contratto, e quindi i Lakers, con il contrattone di Luka Doncic e quello assai più modesto di Jared Vanderbilt. Le due squadre di Los Angeles, quindi, sarebbero in concorrenza con Golden State per arrivare all’estate del 2027disponendo dello spazio salariale necessario per eventualmente firmare uno tra Jokic e Antetokounmpo. Probabile, quindi, che le mosse di mercato di Clippers, Lakers e Warriors da qui ai prossimi due anni saranno anche influenzate da questo obiettivo. Anche perché i due nomi in ballo valgono ogni sforzo possibile. 

Approfondimento

Biyombo resta agli Spurs un altro anno: le firme

NBA: Altre Notizie

Jokic e Giannis free agent nel 2027? È corsa a tre

NBA

Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo sono ora come ora saldamente al comando di Nuggets e Bucks,...

Kobe a Doncic: "Sei europeo, sarai un target"

NBA

Il n°77 gialloviola rivela il primo scambio di battute mai avuto con la leggenda dei Lakers, che...

Silver: "La NBA europea partirà nel 2027 o 2028"

NBA

Del progetto, sempre più concreto, di portare la NBA in Europa, dando il via ad un campionato...

Altro che golf: Reggie Miller va in mountain bike

NBA

Abbandonati ormai 20 anni fa i parquet NBA, l'Hall of Famer alla bella età di 60 anni è ancora in...

Durant: "Giocare a L.A. 2028? A una condizione"

NBA

Si appresta a iniziare quella che sarà la sua 19^ stagione in NBA, la prima con la maglia degli...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS