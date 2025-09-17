Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo sono ora come ora saldamente al comando di Nuggets e Bucks, ma quelli che vengono considerati i due migliori giocatori al mondo potrebbero diventare free agent tra meno di due anni. E, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, tre squadre sono già pronte a lanciarsi nella corsa per portarsi a casa Jokic o Giannis

Al momento Nikola Jokic è più che mai l’uomo simbolo e il leader di una Denver che si presenta ai nastri della nuova stagione con rinnovate ambizioni. Ambizioni che, dopo un’estate turbolenta che ha portato cambiamenti profondi al roster, coltiverebbe anche Milwaukee , sempre sulle spalle del totem Giannis Antetokounmpo . I due, che hanno vinto cinque degli ultimi sette premi di MVP della stagione , hanno fin qui vestito solo le maglie di Nuggets e Bucks durante le rispettive carriere in NBA e un cambio di squadra non sembra proprio rientrare nel loro orizzonte a breve termine. Tra un paio d’anni , però, le cose potrebbero cambiare e, stando a quanto riportato da Sam Amick di ‘The Athletic’, tre squadre si starebbero già preparando all’eventualità che uno dei due, se non addirittura entrambi, dovesse animare la free agency .

Jokic e Giannis free agent: cosa potrebbe succedere

I contratti in essere con Denver e Milwaukee, infatti, prevedono sia per Jokic che per Antetokounmpo una player option per la stagione 2027-28. Se dovessero decidere di non esercitarla, quindi, entrambi potrebbero diventare free agent nell’estate del 2027. Un’evenienza, quella della possibile free agency di due stelle di primissima grandezza, a cui si starebbero preparando con largo anticipo ben tre squadre. In prima fila ci sarebbero i Clippers, che al momento nell’estate del 2027 avrebbero sotto contratto il solo Ivica Zubac, inseguiti dagli Warriors, con i soli Moses Moody, Buddy Hield e Brandin Podziemski sotto contratto, e quindi i Lakers, con il contrattone di Luka Doncic e quello assai più modesto di Jared Vanderbilt. Le due squadre di Los Angeles, quindi, sarebbero in concorrenza con Golden State per arrivare all’estate del 2027disponendo dello spazio salariale necessario per eventualmente firmare uno tra Jokic e Antetokounmpo. Probabile, quindi, che le mosse di mercato di Clippers, Lakers e Warriors da qui ai prossimi due anni saranno anche influenzate da questo obiettivo. Anche perché i due nomi in ballo valgono ogni sforzo possibile.