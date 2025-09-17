Luka Doncic è il nuovo uomo copertina del Wall Street Journal Magazine e in una lunga intervista ha raccontato anche del primo "avvertimento" ricevuto da Kobe Bryant prima ancora del suo ingresso nella lega. "Dovevo ancora iniziare la mia prima stagione - ha raccontato il giocatore oggi ai Lakers ma allora ai Dallas Mavs - e mi disse: 'Sei europeo: ti vorranno tutti mettere nel mirino'. E aveva ragione", ha aggiunto il n°77 gialloviola, che dallo scorso anno indossa proprio i colori che per due decenni sono stati quelli di Bryant. Bryant che - pur essendo nato a Philadelphia - per i suoi trascorsi italiani da ragazzino, al seguito del padre Jelly Bean, aveva a sua volta dovuto superare qualche diffidenza al suo rientro in patria. Ma quando si ha il talento del "Black Mamba" o di "Luka Magic" convincere tutti della propria forza diventa quasi automatico.