WNBA, niente da fare per Zanda: le Valkyries crollano contro Minnesota, playoff finiti

NBA

Altra notte amara per Cecilia Zandalasini, che in gara-2 della serie di playoff tra Golden State e Minnesota è ancora una volta una delle migliori in campo, ma insieme alle compagne subisce la portentosa rimonta da -17 delle Lynx e finisce per perdere 75-74. L’annata storica delle Valkyries, prima franchigia nella storia della WNBA a centrare l’obiettivo playoff nella stagione d’esordio, si chiude qui

A tenere banco, alla vigilia di gara-2 tra le Valkyries e le Lynx, era stato il trasloco forzato delle padrone di casa, costrette a cedere il Chase Center di San Francisco a Carlos Alcaraz e Tayolr Fritz, impegnati nella Laver Cup e quindi a giocarsi una partita da dentro o fuori a San José, nel palazzetto che di solito ospita gli Shark della NHL. La risposta delle ragazze allenate da Natalie Nakase, però, si è rivelata subito molto positiva, perché Golden State ha letteralmente dominato la prima parte di gara, andando avanti anche di 17 punti. Il verdetto della serie, quindi, pareva rimandato a gara-3, risultato che avrebbe in effetti colto un po’ tutti di sorpresa.

Zandalasini e un sogno spezzato

A dire il vero, la prospettiva di una gara-3 era molto concreta anche a inizio del 4° quarto, quando le padrone di casa erano avanti 63-49, sospinte ancora una volta da una Cecilia Zandalasini protagonista con 14 punti e 5 rimbalzi. Da lì in poi, però, le Lynx hanno fatto capire perché sono risultate la miglior squadra di tutta la WNBA al termine della regular season e, sulle spalle della solita Napheesa Collier (24 punti, 7 rimbalzi e 4 assist), hanno piazzato un parziale devastante di 26-11 che ha portato infine alla vittoria per 75-74. Un finale amaro, quindi, per Zandalasini e le Valkyries, che dopo aver scritto la storia diventando la prima squadra nella storia della lega a raggiungere i playoff nell’annata d’esordio, vedono chiudersi qui la loro stagione. Tuttavia, il futuro, per Golden State e per l’azzurra, sembra davvero molto promettente. 

