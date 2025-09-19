Durante tutta la offseason Tyler Herro ha sofferto per un dolore continuo localizzato tra la caviglia e il piede sinistro, problema che non è stato risolto dalle iniezioni di cortisone effettuate nel corso delle ultime settimane. La guardia degli Heat si dovrà quindi sottoporre a intervento chirurgico e, anche se non sono ancora chiare le tempistiche del suo rientro, salterà di certo la prima parte della prossima stagione

Brutte notizie per Miami a poco più di un mese dall’inizio della regular season, momento in cui gli Heat non potranno contare su uno dei loro migliori giocatori. Tyler Herro, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un problema che lo sta colpendo da tutta l’estate e che interessa la caviglia e il piede sinistro. Problema che lo staff medico della squadra ha provato a risolvere durante le ultime settimane con iniezioni di cortisone, senza però riuscire ad alleviare il dolore percepito dal giocatore. Da qui la decisione di intervenire chirurgicamente per permettere a Herro di recuperare in pieno. Al momento non sono ancora chiare le tempistiche del suo possibile rientro, ma di certo la guardia, reduce da un’annata in cui aveva toccato i massimi in carriera per punti (23.9) e assist (5.5) di media a partita, dovrà di certo saltare tutta la prima parte di stagione.