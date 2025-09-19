Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Tyler Herro si opera al piede: la guardia di Miami salterà la prima parte di stagione

NBA

Durante tutta la offseason Tyler Herro ha sofferto per un dolore continuo localizzato tra la caviglia e il piede sinistro, problema che non è stato risolto dalle iniezioni di cortisone effettuate nel corso delle ultime settimane. La guardia degli Heat si dovrà quindi sottoporre a intervento chirurgico e, anche se non sono ancora chiare le tempistiche del suo rientro, salterà di certo la prima parte della prossima stagione

Brutte notizie per Miami a poco più di un mese dall’inizio della regular season, momento in cui gli Heat non potranno contare su uno dei loro migliori giocatori. Tyler Herro, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un problema che lo sta colpendo da tutta l’estate e che interessa la caviglia e il piede sinistro. Problema che lo staff medico della squadra ha provato a risolvere durante le ultime settimane con iniezioni di cortisone, senza però riuscire ad alleviare il dolore percepito dal giocatore. Da qui la decisione di intervenire chirurgicamente per permettere a Herro di recuperare in pieno. Al momento non sono ancora chiare le tempistiche del suo possibile rientro, ma di certo la guardia, reduce da un’annata in cui aveva toccato i massimi in carriera per punti (23.9) e assist (5.5) di media a partita, dovrà di certo saltare tutta la prima parte di stagione.

NBA: Altre Notizie

Herro si opera al piede, salterà l’inizio stagione

NBA

Durante tutta la offseason Tyler Herro ha sofferto per un dolore continuo localizzato tra la...

I Knicks aprono al ritiro della maglia di ‘Melo

NBA

Entrato da poco nella Basketball Hall of Fame, Carmelo Anthony potrebbe prossimamente ricevere un...

LeBron: "Il ritiro? Arriverà, ma non adesso"

NBA

In una lunga intervista concessa a ‘Complex’, LeBron James ha toccato diversi argomenti, tra cui...

Haliburton: "Mai più esultanze alla Reggie Miller"

NBA

Mentre recupera dalla rottura del tendine d’Achille, Tyrese Haliburton approfitta del tempo a...

Kerr: "Le risse in spogliatoio sono normali"

NBA

Durante un dialogo che coinvolgeva anche l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, Steve Kerr è...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS