Le Golden State Valkyries sono state la prima squadra di espansione nella storia della WNBA capace di raggiungere i playoff già nell'annata di esordio. Un risultato a cui, in parte, ha contribuito anche Cecilia Zandalasini, in campo per 19 gare durante la stagione regolare, chiusa a oltre 10 punti di media con un minutaggio vicino ai 24 minuti a sera. Nei playoff la cavalcata della Valkyries si è infranta proprio contro l'ex squadra di Zandalasini, le Minnesota Lynx, vincenti 2-0 nella serie di primo turno, con l'azzurra però ottima protagonista, chiuse a quota 14 punti in entrambe le partite. E prima di concedersi un meritato riposto - visto anche il suo sforzo con la nazionale ai recenti Europei - la giocatrice di Schio ha voluto inviare un ultimo messaggio alla sua squadra "americana" (che forse sa un po' di addio): "Grazie per l'opportunità Valkyries e per aver creduto in noi in questo viaggio al debutto!", ha scritto sui suoi account social. "Il primo di una vita di successi per la Baia ma sicuramente da ricordare per sempre. Ballhalla [il nomignolo del Chase Center quando a giocarci sono le Valkyries e non i Golden State Warriors, ndr] è il posto più folle e rumoroso dove mi sia capitato di giocare! Che stagione fantastica, è stato davvero divertente!".