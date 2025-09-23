E dei suoi consigli, vien da dire, ne avrà molto bisogno il vulcanico proprietario dei Suns che da quando è a capo della franchigia dell'Arizona ha preso scelte spesso contestate e fallimentari. Nash aveva già ricoperto un ruolo per certi versi analogo ai Golden State Warriors

Ai Phoenix Suns Steve Nash ha iniziato la sua carriera NBA, nella quasi oscurità (due annate, 7 partenze soltatno in quintetto base); poi è andato ai Dallas Mavs ma quando è tornato in Arizona al via della stagione 2004-05 di lui si erano già accorti tutti, due volte All-Star nelle ultime tre stagioni in Texas. E poi il picco della sua carriera, di nuovo in maglia Suns, agli ordini di Mike D'Antoni: Nash viene votato MVP NBA sia nel 2005 che nel 2006, legando per sempre il suo nome alla franchigia che oggi è nelle mani di Mat Ishbia. Ed è proprio Ishbia, dai suoi social, a comunicare la grande novità che riguarda i Phoenix Suns e la sua ex superstar: "Steve Nash è stato un giocatore straordinario e incarna alla perfezione tutto quello che sono i Phoenix Suns. La sua durezza mentale, la sua voglia di eccellere e la sua mentalità hanno definito in passato la nostra organizzazione, per cui sono felicissimo di poter convividere con voi la notizia che Steve torna formalmente a far parte dei Suns con un ruolo di senior advisor in cui ci aiuterà a scrivere il nostro futuro!", il messaggio del vulcanico proprietario dei Suns.