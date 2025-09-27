Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Brandon Clarke si deve operare: i Memphis Grizzlies hanno un'emergenza lunghi

NBA
©Getty

Infermeria affollata in Tennessee: già fuori Jaren Jackson Jr. e Zach Edey, ora anche Brandon Clark dovrà restare lontano dai campi almeno 6 settimane. Si opererà in artroscopia al ginocchio destro, lo stesso che lo aveva fermato a metà marzo della scorsa stagione

La nuova stagione dei Memphis Grizzlies, prima ancora di iniziare ufficialmente (il via col training camp di martedì 30 settembre) sta già prendendo una brutta piega. Già in infermeria Jaren Jackson Jr. (fresco di estensione contrattuale: dalle 4 alle 6 settimane prima di poterlo rivedere in campo) e Zach Edey (recupero per lui ancora più lungo, dalle 6 alle 9 settimane), ora i Grizzlies registrano anche l’infortunio a Brandon Clarke. Che, fanno sapere da Memphis, è perfettamente guarito dal problema a un legamento del ginocchio che lo aveva fermato a marzo, ma dovrà comunque operarsi allo stesso ginocchio in atroscopia per un’infiammazione alla membrana sinoviale, emersa come conseguenza degli allenamenti estivi. Clarke lo scorso anno era riuscito a disputare 64 gare (prima dell’infortunio di meta marzo) dopo aver mancato quasi interamente (solo 6 partite giocate) la stagione precedente. 

Ora l’ex giocatore di Gonzaga si deve fermare nuovamente, per almeno 6 settimane, con tempi di recupero più precisi da definire una volta effettuato l’intervento: ma coach Iisalo ha di che preoccuparsi per il via della stagione guardando al suo (derelitto) reparto lunghi. 

