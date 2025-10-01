La 23^ stagione in carriera di LeBron James comincia con un contrattempo. La stella dei Los Angeles Lakers infatti non si è allenata coi compagni all’apertura del training camp a El Segundo, e con ogni probabilità non prenderà parte alle gare di pre-season della squadra, puntando direttamente all’esordio in regular season del prossimo 22 ottobre contro i Golden State Warriors. A fare il punto sulle sue condizioni è stato coach JJ Redick: "Per lui sarà probabilmente un percorso di avvicinamento più lungo alla opening night. Ovviamente essendo il 23° anno è un territorio inesplorato per tutti. Probabilmente lo scorso anno ha fatto pure troppo in training camp per dimostrare di essere coinvolto al 100%: quest’anno sarà un processo più lento, anche perché è alle prese con una irritazione al nervo del gluteo. Perciò con lui ragioniamo sul lungo periodo, anche se ci piacerebbe averlo in campo almeno per una partita di preseason". James aveva detto a ESPN di non essere ancora al top della forma: "Sto ancora alzando i giri del motore, non sono dove voglio essere dal punto di vista fisico.Ma è anche settembre, perciò non voglio essere al top così preso. Ho ancora un po’ di tempo e non vedo l’ora di affrontare il processo per arrivare al meglio". Oltre a James, non hanno partecipato al primo giorno neanche Gabe Vincent (gestione del ginocchio sinistro), Marcus Smart (tendinopatia alla gamba sinistra) e Adou Thiero (rigonfiamento al ginocchio sinistro).