Sixers-Knicks adesso LIVE su Sky Sport Basket

La NBA comincia la sua preseason da Abu Dhabi: Philadelphia 76ers e New York Knicks si affrontano per la prima partita di preparazione alla prossima stagione, da seguire in diretta su Sky Sport Basket. Sabato alle 17 la seconda partita, sempre su Sky con il commento in italiano

Sky Sport Basket è la casa della grande pallacanestro, e se si parla di grande pallacanestro non si può prescindere dalla NBA. Con un nuovo accordo pluriennale Sky continuerà a trasmettere il campionato più spettacolare del mondo, che comincia oggi la sua marcia di avvicinamento alla regular season in partenza il prossimo 21 ottobre. Philadelphia 76ers e New York Knicks si affrontano ad Abu Dhabi per la prima di due amichevoli che danno il via alla preseason, una sfida tutta da seguire su Sky Sport Basket a partire dalle 18 col commento originale. Sabato la "rivincita" sempre tra le due rivali della Eastern Conference a partire dalle 17 su Sky Sport Basket col commento in italiano. Tutto per non perdersi neanche un secondo della nuova grande stagione di pallacanestro su Sky Sport Basket, la casa del basket sul canale 205.