New Orleans rischia ma batte Melbourne 107-97

Dopo la prima partita tra Knicks e Sixers ad Abu Dhabi (con replica sabato alle 17 in diretta su Sky Sport Basket), la preseason NBA continua in Australia, dove i New Orleans Pelicans hanno superato i Melbourne United per 107-97. Come spesso accade in queste occasioni i titolari sono rimasti in campo solamente per un tempo, che è bastato e avanzato a Zion Williamson (15 punti in 15 minuti) e Trey Murphy (18 in 18 minuti) per creare un solco che si è allargato fino al massimo vantaggio di +16. I padroni di casa però hanno dato battaglia fino all’ultimo, trascinati dai 25 punti del top scorer Milton Doyle e gli 11 con 6 rimbalzi di Dash Daniels (fratello minore di Dyson degli Atlanta Hawks, nonché prospetto interessantissimo in ottica Draft), ma alla fine i Pelicans sono riusciti a spuntarla grazie agli 11 punti a testa di Jose Alvarado e Jordan Hawkins uscendo dalla panchina.