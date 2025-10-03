New Orleans rischia ma batte Melbourne 107-97

I New Orleans Pelicans hanno dato il via alla loro preseason in Australia, dove sono riusciti a battere i padroni di casa dei Melbourne United per 107-97. Dopo essere stati avanti anche di 16 lunghezze grazie ai 15 punti in 15 minuti di Zion Williamson, i Pelicans si sono fatti rimontare quasi tutto il vantaggio, chiudendo poi i conti nel finale nonostante i 25 punti di Milton Doyle per i padroni di casa
Dopo la prima partita tra Knicks e Sixers ad Abu Dhabi (con replica sabato alle 17 in diretta su Sky Sport Basket), la preseason NBA continua in Australia, dove i New Orleans Pelicans hanno superato i Melbourne United per 107-97. Come spesso accade in queste occasioni i titolari sono rimasti in campo solamente per un tempo, che è bastato e avanzato a Zion Williamson (15 punti in 15 minuti) e Trey Murphy (18 in 18 minuti) per creare un solco che si è allargato fino al massimo vantaggio di +16. I padroni di casa però hanno dato battaglia fino all’ultimo, trascinati dai 25 punti del top scorer Milton Doyle e gli 11 con 6 rimbalzi di Dash Daniels (fratello minore di Dyson degli Atlanta Hawks, nonché prospetto interessantissimo in ottica Draft), ma alla fine i Pelicans sono riusciti a spuntarla grazie agli 11 punti a testa di Jose Alvarado e Jordan Hawkins uscendo dalla panchina.