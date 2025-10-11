Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider nba

La (ri)costruzione dei Miami Heat è cominciata. E c'è ottimismo a South Beach

Massimo Marianella
©Getty

A dispetto delle valutazioni comuni che li vedono in difficoltà, al loro interno i Miami Heat sono più positivi sulle prospettive della squadra affacciandosi alla nuova stagione. Dai giovani in rampa di lancio all’arrivo di Simone Fontecchio, a South Beach partono a fari spenti per sorprendere in stagione e cominciare la costruzione per tornare competitivi per il quarto titolo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ