La (ri)costruzione dei Miami Heat è cominciata. E c'è ottimismo a South Beach

A dispetto delle valutazioni comuni che li vedono in difficoltà, al loro interno i Miami Heat sono più positivi sulle prospettive della squadra affacciandosi alla nuova stagione. Dai giovani in rampa di lancio all’arrivo di Simone Fontecchio, a South Beach partono a fari spenti per sorprendere in stagione e cominciare la costruzione per tornare competitivi per il quarto titolo
