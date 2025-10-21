Jalen Williams salta la Opening Night con Houston

Sarà una serata speciale per gli Oklahoma City Thunder, che per la prima volta nella loro storia riceveranno gli anelli di campioni NBA conquistati lo scorso giugno e potranno festeggiare il banner che verrà issato sul soffitto del Paycom Center. Tra i giocatori che riceveranno l’anello ci sarà anche Jalen Williams, il quale però non potrà scendere in campo per la prima partita stagionale contro gli Houston Rockets (in programma nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre all’1.30 su Sky Sport Basket con commento in diretta). Il numero 8 infatti non ha ancora recuperato dall’operazione a cui si è sottoposto lo scorso luglio per riparare i legamenti del polso rotti alla fine della regular season, affrontando tutti i playoff ricevendo quasi 30 iniezioni di antidolorifico e modificando il proprio stile di tiro per aggirare la mancanza di sensibilità. Sulle tempistiche di “J-Dub” i Thunder sono stati volutamente molto vaghi, segnalando che ha cominciato a tirare con la mano destra solo in questo mese, ma non dovrebbe rimanere fuori ancora a lungo: "Quando sarò al 100% allora tornerò in campo" ha detto il diretto interessato. "Parte di questo processo è trovare il modo di far tornare il mio tiro in sospensione: è quasi tutta una questione di feeling".