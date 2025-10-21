La NBA riparte per la stagione 2025-26, la 79^ della sua storia, portando in dote una vagonata di temi interessanti. Come ogni preview che si rispetti, identifichiamo dieci temi che domineranno la regular season e si trascineranno anche ai playoff, dalla caccia agli Oklahoma City Thunder fino ai premi individuali per arrivare alla domanda di tutte le domande: sarà l’ultimo anno di LeBron James?
