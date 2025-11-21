LaMelo vuole la cessione? Lui risponde con l'emoji

L’inizio di stagione degli Charlotte Hornets, 12esimi a Est con un record di 4 vittorie e 11 sconfitte, non è stato certamente da ricordare. Nell’ennesima sconfitta subita per mano degli Indiana Pacers, una delle poche squadre con un record peggiore del loro in NBA, non è passato inosservato il fatto che LaMelo Ball sia rimasto a guardare in panchina per gli ultimi 4:32 di gara, chiudendo una serata da 18 punti ma con 5/21 al tiro e 6 palle perse in 27 minuti in una stagione in cui sta tirando malissimo sia dal campo (38.5%) che da tre punti (sotto il 30%) pur distribuendo 9.6 assist a partita, suo nuovo career high. Le “vibes”, però, sono del tutto negative, tanto che si è cominciato a parlare apertamente di addio: secondo quanto riportato da Kelly Iko di Yahoo Sports, sia il giocatore che la squadra sarebbero frustrati per come stanno andando le cose, tanto che LaMelo sarebbe aperto alla possibilità di essere scambiato — e lo stesso vale per gli Hornets, sempre più dubbiosi di considerarlo come il giocatore di riferimento a lungo termine. I continui infortuni del 24enne (in campo solo per 9 partite quest’anno per problemi alla caviglia) e l’ascesa di rookie come Kon Knueppel e Ryan Kalkbrenner porterebbero gli Hornets a ripensarsi senza LaMelo, il cui contratto però non è di facile cessione: 37.9 milioni nella stagione in corso e altri 130 spalmati nelle prossime tre annate lo rendono un accordo difficile da muovere, al netto della giovane età e delle cifre "grezze" di tutto rispetto (21.6 punti, 6.9 rimbalzi e 9.6 assist).